بالصور.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، أثناء حضورها حفل زفاف، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت بسنت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها الفنان محمد فراج، وارتدت فستان أنيق باللون البنفسجي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله عليكي قمر، الفستان تحفة والميك اب جميل، قمر، ماشاء الله، أجمل كابل بجد، شيك وأنيقة، حبي".

يذكر أن الفنانة بسنت شوقي، في مسلسل "بنون" يقوم ببطولته هاني عادل، محمود حجازي، هيا فياض، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولدكار.

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