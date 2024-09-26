فن ومشاهير

"جرحتني جرح فظيع".. ريهام سعيد تكشف سبب خلافها مع عبير صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن سبب خلافها مع الفنانة عبير صبري وسخريتها من مرضها.

وقالت ريهام، خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي": "أنا بقابل ناس كتير بيشجعوني بيقولولي إنتِ حلوة وزي القمر، مفيش غير واحدة بس لي جرحتني جرح فظيع ويمكن مش مفروض أقول اسمها، إحنا صحاب اشتغلنا مع بعض، بس هي قابلتني وقالتلي كلمة ضايقتني أوي".

وأضافت: "كنت رايحة في حفلة على البحر وشفتها، كنت الوحيدة اللي حاطة ماكياج، وإنتي عارفة البحر ماينفعش تحطي ماكياج، فأنا وداخلة مدهونة قالتلي.. ما إنتِ كويسة أهو، انت بقى دراما كوين وبتحبي تعملي دراما، أنا بعدها سبت الحفلة دي وركبت عربيتي وقعدت أعيط".

وأختتمت: "عبير صبري، بقول اسمها عشان مش عايزة أكلّمها تاني، لأن مش من واجب إنه هو يوقف جنبي، وما فيش حاجة يقدروا يعملوها لي، لكن إن تقُل خيرًا أو تصمت".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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