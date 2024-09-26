بسبب دعمه المتواصل لفلسطين.. إلغاء حفل ماكليمور في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أستبعد مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور، من إحياء حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات المهرجان الموسيقي "Neon City Festival" في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر إقامته بشهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد مواصلة دعمه القضية الفلسطينية وسبه أمريكا في آخر حفلاته الغنائية بمدينة سياتل الأمريكية وسط مشاركة عدد من المغنيين والشعراء والمؤثرين الفلسطينيين.

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان نيون الموسيقي عن استبعاد ماكليمور عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ونشرت ملصق المهرجان الدعائي بدون صورة ماكليمور، وعلقت: "يرجى ملاحظة أن ماكليمور لن يشارك في المهرجان بسبب ظروف مفاجئة".

ولاقى خبر استبعاد ماكليمور انتقاد العديد من متابعي الصفحة من داعمي القضية الفلسطينية، وعلقوا: "نظرًا لظروف مفاجئة إنها طريقة غريبة لقول أنه يدعم القضية الفلسطينية، مهرجان نيون لا يدعم حرية التعبير ولكنه يدعم الإبادة الجماعية".

وكان ماكليمور، قد أحيا حفله الغنائي في مدينة سياتل الأمريكية لأول مرة بمشاركة عدد من المغنيين والمؤثرين الفلسطينيين، وطالب ماكليمور جمهوره مواصلة دعم القضية الفلسطينية وعدم السكوت عن ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخرج ماكليمور عن النص وقام بسب الولايات المتحدة الأمريكية علنًا بسبب مواصلة دعمها الكيان الصهيوني الغير مشروط مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

ومن المعروف عن ماكليمور دعمه للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة شهر أكتوبر 2023، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية بمختلف أنحاء أوروبا منها ألمانيا، إيطاليا، وباريس، ويحرص على ارتداء الكوفية الفلسطينية منندًا بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وهاجم ماكليمور خلال الفترة الماضية الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وموافقتها على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية وعلق: "لم يرغبوا قط في وقف إطلاق النار".

يذكر أن، ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، وبدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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