الثقة تسيطر على تصريحات مدربي وكباتن الزمالك والأهلي قبل نهائي “السوبر الأفريقي”

أكد مدربا الزمالك والأهلي المصريين استعدادهما الكامل لخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي، الذي سيُقام في العاصمة الرياض ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وذلك على ملعب “المملكة أرينا” يوم غد (الجمعة).

في مؤتمر صحفي عُقد في استاد الأمير فيصل بن فهد، عبّر كابتن الزمالك عمر جابر عن سعادته بإقامة هذه المباراة في الرياض، مشيرًا إلى الترحيب الحار الذي لقيه الفريق، وهو أمر غير مستغرب في ظل العلاقات المميزة بين السعودية ومصر.

وأكد جابر أن المباراة محط أنظار العالم، كونها “ديربيًا” كبيرًا ينتظره الجميع، متمنيًا أن يوفق فريقه في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى الاستعداد المبكر للحدث.

بدوره، أوضح مدرب الزمالك جوزيه جوميز أن الأهلي فريق كبير وقوي ويمتلك لاعبين ذوي خبرة في البطولات، حيث تُعد ثقافة الفوز جزءًا من تقاليد النادي، إلا أنه أشار إلى أن الزمالك أيضًا يملك نفس الثقافة ويسعى للعودة إلى البطولات، بدءًا من هذه المباراة. وأكد أن الفريق هذا الموسم أقوى من الموسم السابق وجميع اللاعبين في جاهزية تامة.

من جانبه، عبر كابتن الأهلي محمد الشناوي عن شكره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والضيافة، موضحًا: “وجدنا ترحيبًا كبيرًا منذ لحظة وصولنا. نواجه الزمالك، وهو فريق عريق نحترمه، لكن هدفنا هو العودة بالكأس إلى القاهرة والاحتفال مع جمهورنا. بعد نهاية المباراة، ستعود الأمور إلى طبيعتها”.

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وفي السياق ذاته، أكد مدرب الأهلي مارسيل كولر أن المباراة ستكون مواجهة بين فريقين كبيرين، مشددًا على أن الأهلي على أتم الاستعداد للفوز باللقب، مستفيدًا من دعم جماهيره المنتشرة في كل مكان. كما أشار إلى أن تشكيلة الفريق ستظل سرًا حتى يوم المباراة لتكون مفاجأة تصنع الفارق. وأعرب كولر عن أسفه لغياب اللاعب علي معلول بسبب الإصابة، متمنيًا له الشفاء العاجل.