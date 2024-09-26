«رحلة صعبة ومعاناتي لن تتوقف»|خطأ طبي يُكلف إيمان الحصري 11 عملية جراحية

ياسر رشاد - القاهرة - تخوض الإعلامية إيمان الحصري، رحلة علاج صعبة بين العمليات الجراحية بسبب تداعيات تعرضها لحطأ طبي كاد أن يودي بحياتها ما جعلها تخضع لعدد من الجراحات لمعالجة ما أفسده طبيب منذ 3 سنوات .

رغم صعوبة ما تمر به إيمان الحصري، إلا أنها حاوت طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، وخرجت من خلال منشور عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، لتكشف كواليس الآلم الذي تمر به في الفترة الحالية، وكتب:« في رحلة علاجية امتدت على مدى ثلاث سنوات، خضعت لعشر عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائمًا إلى نقطة البداية ».

إيمان الحصري

وأضافت «الحصري»، قائلة: « الآن، وأنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11، وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم ((محمد الغلبان)) بعد ثلاث سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة، حصل فيها المتهم في البداية على حكم بالسجن لمدة سنتين، لكن في النهاية خُفف الحكم إلى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ! رغم أن العقوبة، المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح، تعد هينة مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه، إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانًا لحقيقة المتهم ».

إيمان الحصري

إيمان الحصري: معاناتي لن تتوقف

‎وتابعت إيمان الحصري :« منذ البداية، لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو السعي وراء عقوبة بحد ذاتها، بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر، قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحًا لا تندمل، كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم، لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت ».

واستكملت الإعلامية، قائلة: «الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي مآسٍ تترك أثرًا دائمًا في حياة المرضى وأسرهم. ورغم الحكم المخفف الذي صدر، أنا مؤمنة تمامًا أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي، حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة».

إيمان الحصري

إيمان الحصري: الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة

‎وقالت إيمان الحصري: «في ختام هذه الرحلة القضائية الطويلة والشاقة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق الدفاع القانوني الذي وقف بجانبي منذ اللحظة الأولى، د/ محمد بهاء أبو شقة، أ/ مها أبو بكر».

‎وأضافت: «في نفس السياق، لا أستطيع أن أغفل عن تقديم كل الشكر والامتنان للفريق الطبي المصري الذي كان له الدور الأكبر في إنقاذ حياتي بفضل مهاراتهم و احترافيتهم، وضميرهم الحي، تمكنت من تجاوز مراحل صعبة في رحلتي العلاجية. هؤلاء الأطباء أثبتوا لي أن الأمل موجود، وأن هناك من يضع مصلحة المريض في المقام الأول ».

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ووجهت الشكر لعدد من الدكاترة، وقالت: «شكرًا من القلب لكل من : د. حازم خميس، د. أشرف عم، د. وائل عياد، د. رضوى سرحان، كما أخص بالشكر د. هشام عاشور، الجراح المصري الألماني، الذي كان لرعايته وتوجيهاته دور محوري في هذه الرحلة».

‎واختتمت الإعلامية إيمان الحصري، قائلة: «أخيرًا، رسالة لكل أصحابي وأصدقائي وحبايبي: بجد مش عارفة أشكركم إزاي! كل كلمة، كل دعوة، وكل رسالة كانت بالنسبة لي جرعة طاقة إيجابية. اهتمامكم ودعواتكم كان ليهم دائمًا مفعول السحر في أصعب الأوقات. من قلبي، شكرًا لكم يا أحلى وأطيب وأصدق ناس على حبكم واهتمامكم اللي حسسني إني مش لوحدي في الرحلة دي ».

إيمان الحصري

بداية أزمة إيمان الحصري

تعرضت إيمان الحصري لمضاعفات طبية أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد، مما كاد يودي بحياتها، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية في الأمعاء والقولون بأحد المستشفيات في أبريل 2021.

لم تتوقف معاناتها عند الخطأ الطبي الأول الذي وقع خلال جراحة الأمعاء والقولون في أبريل 2021، بل تكررت الأخطاء الطبية في عمليات جراحية متتالية بلغ عددها أكثر من 7 عمليات خلال 21 يومًا فقط، مما زاد من تدهور حالتها الصحية.