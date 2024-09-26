المهن التمثيلية تنعى الفنان حمادة عبد الحليم

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومجلس الإدارة على نعى الفنان حمادة عبد الحليم، الذى رحل عن عالمنا اليوم.

حمادة عبد الحليم

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان حمادة عبد الحليم .

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان حمادة عبدالحليم، ومقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

حمادة عبد الحليم

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون خبر الوفاة حمادة عبد الحليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الفنان الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثنى هاتفيا أمس بعد عودته من زيارة نجله فى أمريكا ويكلمنى عن مسلسل سيادة المستشار الذى انتهى من كتابته".

وفاة حمادة عبد الحليم

وتابع عبد العزيز مخيون: "اليوم يبلغنى نبأ وفاته وأنا عاجز عن استيعاب الخبر، ولكن هذه هى الدنيا وهذا قدر الله.. الله يرحمك ياحماده ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين".

من هو حمادة عبدالحليم

بدأ حمادة عبد الحليم، مشواره الفنى فى بداية السبعينيات وهو ممثل تليفزيونى عمل فى بعض الأفلام السينمائية وقدم أدوارا ثانوية معظمها رجل بوليس ومن مشاركاته السينمائية: "الخونه" 1984و "أرباب سوابق" 1988و "ستوب" 1991، ومن المسلسلات التى اشترك بها " اللسان المر " 1976، و"مطلوب عروسة" 1990، و "عرفه البحر" 2012.