فيديو| بيلا حديد تنضم لمظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، وهي تنضم لإحدى التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية على هامش حضورها أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت "بيلا" وهي توجه التحية لإحدى التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في شوارع باريس، وقام المتواجدون بترديد جملة "فلسطين الحرة"، وانضمت بيلا للمظاهرة وقامت بترديد الجملة معهم.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها وعلقوا: "فقط الناس الجميلة هم من يدعمون فلسطين، بيلا دعمت القضية الفلسطينية لسنوات وتعرضت للعديد من التهديدات واليوم نرى الكثيرين يصرخون باسم فلسطين يا لها من لحظة فخر".

وكانت إحدى العلامات التجارية العالمية، كشفت مؤخرًا عن فسخ تعاقدها مع عارضة الأزياء بيلا حديد واستبدالها بموديل إسرائيلية بعد مواصلة "بيلا" دعمها القضية الفلسطينية، ولاقى الخبر انزعاج العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمقاطعة هذه العلامة التجارية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

كما تجاهلت بيلا حديد تعليمات إدارة مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة التي أقيمت بشهر مايو الماضي، بعدم التطرق لأي مواضيع سياسية والاهتمام فقط بالأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات، وظهرت بيلا وهي في طريقها لحضور أحد عروض المهرجان مرتدية فستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية.

ومن المعروف عن جيجي وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

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