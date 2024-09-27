إدوارد يعلق على أزمة عدم عمل الفنانين: "ده رزق ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان إدوارد، عن أزمة الفنانين الذين قاموا بمناشدة شركات الإنتاج من أجل فرصة عمل نظرًا لابتعادهم عن الساحة الفنية وعدم إعطائهم أي فرص بالعديد من الأعمال سواء التلفزيونية أو السينمائية.

وخصص إدوارد، إحدى فقرات برنامجه "القاهرة اليوم" الذي يعرض على قناة "ألفا اليوم" للحديث عن هذه الأزمة التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن أزمة عدم عمل الفنانين، قال إدوارد: "أولا ده رزق ربنا، وأنا بحس أن ربنا كاتب لكل واحد دورك إمتى؟، متجيبوش حاجة على أن الشللية أو أن المنتجين مش شايفين والمخرجين مش شايفين، أرجوكم يا جماعة ربنا يرزقكم كلكم وأنا أكتر واحد بدعم الفنانين اللي قاعدين وكنا عملنا مبادرة لدعم الفنانين عشان يشتغلوا بس يا جماعة على قد ما احنا بنشتغل، ده كل ده بإيد ربنا وفي نفس الوقت لو أنت يا عم شايف أن أنت ربنا مش فاتح لك المجال ده ما تعمل حاجة تانية".

يذكر أن، إدوارد يشارك بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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