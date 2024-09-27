هشام خرما يطلق فيديو موسيقي لمقطوعة فيلم "مصر الحضارة" من موكب المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أطلق المؤلف الموسيقي هشام خرما الفيديو الموسيقي الجديد "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية، ويركز الفيديو على منطقة الأهرامات.

في الفيديو الموسيقي الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي مصر الحضارة (وادي الملوك) الذي كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مع رؤية بصرية جديدة.

ويعلق خرما في بيان صحفي قائلًا "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه في مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، أن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقي ونعيد تقديمه في فيديو موسيقي بطابع خاص وجديد في منطقة الأهرامات، وأن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمي. متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الفعل بخصوص هذا الفيديو".

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، اوشارك في العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى)، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الأعمال، من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية.