درة التونسية بلوك شتوي من Fendi.. و سعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بأخر إطلالتها على متابعيها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك بغاية الأناقة، و كانت ترتدي توب من الصوف باللون البيج ذات اكمام طويلة من fendi وصل سعرها إلى 3,100 دولار مع تنورة باللون الأبيض ذات تصميم مميز مع طبقة من الشفون الشفاف من fendi أيضاً وصل سعرها إلى 2,650، بالغضافة غلى حذاء عالي ذات كعب عالي من الجلد الاسود وصل سعره إلى 1,980 دولار، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و حملت درة بيدها حقيبة من fendi وصل سعرها إلى 2,948 دولار.

و في وقت سابق، وجهت الممثلة درة التونسية رسالة إلى الشعب اللبناني، بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت درة قائلة :"إلى شعب لبنان العظيم، نسأل الله أن يرفع عنكم كل بلاء، ويزيل عن وطنكم الحـ روب والصـ راعات، لبنان بلد القوة والصمود، وأملنا كبير في أن تتجاوزوا هذه المحن بقوة وحدتكم وإرادتكم. أدعو الله أن يعمّ السلام في أرضكم، وأن تعودوا إلى أيام الازدهار والاستقرار، فلبنان يستحق الأمن والسلام بعد كل هذه التحديات، حفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء".