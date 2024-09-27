بالفيديو- زواج لانا ديل راي رسميًا بعد شهر واحد من الكشف عن علاقتها الرومنسية

دخلت “لانا ديل راي” إلى فصل جديد من حياتها، بعد زواجها من صديقها المرشد السياحي جيريمي دوفرين.

قام الثّنائيّ مؤخّرًا بزيارة كاتب محكمة أبرشية لافورش للحصول على رخصة زواج. وقد نشرت صحيفة ‘ديلي ميل” فيديو وصور من زواج لانا وجيريمي الذي تم بالفعل قبل ساعات.

أصبحت العلاقة الرّومانسيّة بين لانا وجيريمي علنيّة في آب/أغسطس الفائت عندما شوهدا وهما يمسكان بأيديهما في مهرجان “ريدينغ آند ليدز”.

علاقتهما تعمّقت أكثر، حضرت لانا حفل زفاف كارين إلسون في مدينة نيويورك بصحبة جيريمي في وقت سابق من هذا الشّهر.

على الرّغم من أن علاقتهما الرّومانسيّة تبدو جديدة بالنّسبة للجماهير، يكشف المطّلعون أن لانا وجيريمي قد تعارفا منذ عدّة سنوات.

أطلقت لانا لأوّل مرّة منشورًا يظهر فيه جيريمي في عام ٢٠١٩ خلال إحدى جولاتهما في الحياة البريّة، إذ التقطا الصّور معًا.

ومع ذلك، لم تتطوّر صداقتهما إلى علاقة رومانسيّة حتى أيّار/مايو ٢٠٢٤، إذ أشارت إليه لانا على أنّه “رجلي” في حديث على وسائل التّواصل الاجتماعيّ من لويزيانا.

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لانا ديل راي ليست المشهورة الوحيدة التي تزوجّت من شخص خارج صياغة التّرفيه. هناك نجوم أخرى، أمثال ميراندا لامبرت، التي تزوجت ضابط الشرطة بريندان ماكلوغلين في عام ٢٠١٩.