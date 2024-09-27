بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل أغنية مروة ناجي الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة مروة ناجي،عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أنها متحمسة لخوض هذه التجربة الفريدة.

وأكدت مروة ناجي، في تصريحات صحفية، أن أغنيتها الجديدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يفتح أمام الفنانين طرق مختلفة لتجديد الموسيقى بشكل غير تقليدي.

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