موعد ومكان عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، إقامة عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد علي، يوم السبت الموافق 28/9/2024 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

وكتبت النقابة، عبر حسابها على فيسبوك: "المهن السينمائية تنعى الأستاذ/ علي أحمد علي شقيق الزميل المخرج الكبير/ مجدي أحمد علي، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم".

وتابعت: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأستاذ/ علي أحمد علي - شقيق الزميل المخرج الكبير/ مجدي أحمد علي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وأضافت: "العزاء: يوم السبت الموافق 28/9/2024 بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وكان المخرج مجدي أحمد علي، أعلن اليوم الخميس، عن وفاة شقيقه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: " علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي.. مع السلامة يا قلب أخوك".