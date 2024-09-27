لهذا السبب تغيب شيرين عبد الوهاب عن “مهرجان الموسيقى العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور النجمتين شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر بعدم إدراج اسميهما في جدول حفلات “مهرجان الموسيقى العربية” بدورته الـ32، المقرر إقامتها من 11 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكشف الدكتور خالد داغر مدير المهرجان سبب عدم مشاركة شيرين وآمال في المهرجان خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي أُقيم مساء أمس (الخميس) في دار الأوبرا المصرية قائلاً: “إدارة المهرجان كل سنة تسعى للتواصل مع كل النجوم… ومن يتوافق ميعاد المهرجان معهم نكون سعداء بمشاركتهم، وعندما يكون مشغولاً نقدِّر وقته وشغله وأكيد يكون الفنان زعلان إنه لن يشارك في أهم مهرجان في الوطن العربي”.

كما تطرق داغر إلى الحديث عن عدم تسمية تلك الدورة باسم الموسيقار الراحل حلمي بكر، فقال: “الفنان حلمي بكر الدورة اللي فاتت كانت باسمه… ولكن إحنا السنة دي بنحتفل بمئوية سيد درويش صعب نقسم الدورة باسمين واسم سيد درويش دا الأبدي”.

وكان د. خالد داغر قد أكد في تصريحات سابقة أن النجمتين أصالة وأنغام لن تشاركا في المهرجان هذا العام لانشغالهما بإحياء حفلات أخرى بالتزامن مع توقيت المهرجان. إذ قال: “ليس من الضرورى أن يشارك نفس المطربين كل عام، ومن الوارد أن يعتذر أي منهم بسبب انشغاله بأعمال أخرى”.