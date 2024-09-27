بالصّور- آل باتشينو يحتفل بعيد ميلاد صديقته وأمّ ابنه نور الفلّاح بحضور مشاهير

شارك آل باتشينو، اربعة وثمانون عامًا، صديقته نور الفلاح، ثلاثون عامًا، في الاحتفال بعيد ميلادها وإطفاء الشّموع على كعكة عيد ميلاد مكونّة من ثلاث طبقات في مقطع فيديو جديد تمت إطلاقه عبر مواقع التّواصل.

ابتسم، الفائز بجائزة الأوسكار، ابتسامة عريضة أثناء احتفاله بشريكته الأصغر سنًّا في المقطع الذي نشرته صوفيا شقيقة نور، على إنستغرام، والذي كُتب عليه “عيد ميلاد نور ٢٠٢٤”.

وتضمّن الفيديو أيضًا لقطات من حفل عيد الميلاد، الذي حضرته ريمي شقيقة نور وصوفيا، جوليا فوكس، راكيل ستيفنز، ابنة ديمي مور، سكاوت لارو ويليس.

آل باتشينو ونور مرتبطان منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وقد رحّبا معًا بطفلهما الأوّل في يونيو ٢٠٢٣.

في سبتمبر ٢٠٢٣، تقدمت نور بطلب للحصول على الحضانة الجسدية الكاملة لابنها رومان، لكن الوثائق التي حصلت عليها “Page Six” في وقت لاحق كشفت أنّهما اتفقا على الحضانة القانونيّة المشتركة بينما مُنحت نور الحضانة الجسديّة الأوّلية.

وحكم على نجم فيلم “Scarface” بدفع مبلغ إجمالي قدره مئة وعشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين ألف دولار شهريًّا لدعم الطفل. ووافق أيضًا على دفع ثلاثة عشر ألف دولار لممرضة ليلية وتغطية أي فواتير طبّيّة لا يغطيها التّأمين الصّحّيّ.

كما أُمر بإيداع مبلغ سنويّ قدره خمسة عشر ألف دولار في صندوق التّعليم الخاصّ برومان.

وكانت نور الفلّاح قد انفصلت عن شريكها النّجم الهوليوودي آل باتشينو، مطلع أيلول/سبتمبر الفائت.

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وارتبط آل باتشينو والفلاح عاطفيًّا منذ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، واستقبلا ابنهما في السادس من حزيران/يونيو ٢٠٢٣ في مستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس.

وعاش آل باتشينو تجربة الأبوّة لثلاثة أبناء من علاقتَين سابقتَين، أصغرهم توأمان، أوليفيا وأنطوني جيمس في الثّانية والعشرين من العمر، وأكبرهم صبيّة تُدعى جولي في الثّالثة والثّلاثين.