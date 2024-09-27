أحمد السقا بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية: “دي حاجة تصنَّف في التاريخ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت مساء أمس (الخميس) إدارة “مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي” النجم أحمد السقا في ختام دورته الـ14، وهي الدورة التي تحمل اسمه.

وعلّق السقا على تكريمه قائلاً: “سعيد بتكريمي في هذا المهرجان العملاق، وشرف كبير لي أن الدورة الـ14 تحمل اسمي”، وأضاف: “دي حاجة تصنَّف في التاريخ، وبشكركم على حُسن الاستقبال، وطول عمري بقف على المسرح، لكن النهاردة حاسس إن ده أول يوم أقف فيه على المسرح”.

يُذكر أن السقا قدّم خلال العام 2024 موسماً ناجحاً، سواء على مستوى الدراما أو السينما، حيث عُرض له أخيراً في دور السينما فيلم “السرب” الذي يؤرّخ لإحدى بطولات القوات الجوية، والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفّذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، بعد واقعة إعدام التنظيم لـ21 قبطياً في ليبيا، ونال السقا عن دوره في الفيلم جائزة الإبداع من مهرجان الأفضل “دير جيست”.

كما قدّم أحمد السقا في رمضان الماضي مسلسل “العتاولة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه، ولاقى تفاعلاً من المشاهدين، وهو ما أدى الى تداول بعض مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في المسلسل بجانب أحمد السقا، كلٌ من: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي…، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.