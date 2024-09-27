شقيق كيت ميدلتون يكشف تطورات معركتها مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلانها عن انتهاء علاجها الكيميائي من مرض السرطان، وظهورها العلني الأخير في قداس كنسيّ بـ اسكتلندا، شارك جيمس ميدلتون، شقيق أميرة ويلز كيت، أمس الخميس، آخر المستجدات حول معركتها مع مرض السرطان خلال مقابلة في برنامج “توداي”.

وعن حالة شقيقته الكبرى الصحية، قال جيمس إنها “تحصل على كلّ الدعم والتركيز المناسبين اللذين تحتاجهما”.

وعلى الرغم من إعلانها إنهاء علاجها الكيميائي، أشار جيمس إلى أن معركة كيت لم تنتهِ بعد، قائلاً: “مثل أيّ شيء، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تتعافى”.

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جيمس، وهو رجل أعمال بريطاني، عن علاج كيت من السرطان، إذ قدم في وقت سابق رسالة مؤثرة لشقيقته بعد إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان، في شهر آذار (مارس) الماضي.

وكتب عبر إنستغرام في ذلك الوقت: “على مر السنين، تسلّقنا العديد من الجبال معاً. وكعائلة، سنتسلّق هذا الجبل معك أيضاً”.

وعادت ميدلتون إلى العمل بهدوء وبعيداً من الأضواء للمرّة الأولى منذ إعلان نهاية علاجها من السرطان، وفق السجلّ الرسمي لأنشطة العائلة المالكة.

وذكرت صحيفة “التلغراف” أن أميرة ويلز (42 عاماً) عقدت اجتماعاً لأعضاء فريق “مركز الطفولة المبكرة” وموظفي قصر كنسينغتون في قلعة وندسور، في خطوة تمثّل بداية عودة الأميرة إلى العمل والتزاماتها خلال الأشهر المقبلة.