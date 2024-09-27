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ميرنا وليد - بيروت - تالقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر إطلالاتها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاصظهرت فيها بلوك كاجوال حيث كانت ترتدي قميص باللون الأخضر ذات اكمام طويلة واسع، مع سروال ابيض واسع، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت يارا السكري بيدها حقيبة من دار ازياء Hermès وصل سعرها إلى 9,165 يورو.
وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا السكري تتألق بإطلالة كاجوال رائعة.. إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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