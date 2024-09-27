مع بدء عرضه.. سارة عصام تنشر صورًا جديدة من كواليس "البحث عن علا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت منصة نتفليكس، عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبري والنجم ظافر العابدين.

ومع بدء العرض، شاركت الفنانة سارة عصام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة صور جديدة من كواليس الجزء الثاني.

وظهرت سارة في الصور برفقة: هند صبري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندا موسى، والمخرج هادي الباجوري. وعلقت على الصور قائلة: "يا ترى سهى هتعمل إيه مع علا في الموسم ده؟ اتفرجوا وهستنى رأيكم في التعليقات".

الجدير بالذكر أن سارة عصام تجسد شخصية "سهى"، ابنة خالة "هاني عادل"، طليق علا عبدالصبور.

"البحث عن علا 2" تأليف غادة عبدالعال، وهنا محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، وتولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني.