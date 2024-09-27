وزارة الثقافة تحتفى بذكرى بليغ حمدي على المسرح الكبير في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظمت وزارة الثقافة المصرية، ضمن خططها للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى الموسيقار بليغ حمدي، أحيتها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، على خشبة المسرح الكبير، ووسط حضور جماهيري كامل العدد.

قدمت الفرقة مختارات من أشهر ألحانه التي لا تزال حية في ذاكرة الجميع، منها: التوبة، طاير يا هوا، زي الهوا، سلم علي، ليلة من الليالي، وحياة اللي فات، حبك حياتي، موعود، خسارة خسارة، مغرم صبابة، الحنة يا قطر الندى، ليالينا، عشان بحبك أنا، هوا يا هوا، أنا بعشقك، وبعيد عنك. وأداها نخبة من الفنانين، وهم: أحمد سعيد، محمد طارق، آيات فاروق، أشرف وليد، أحمد عصام، وإيمان عبدالغني.

جدير بالذكر أن بليغ حمدى يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وإنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربي، ولد في ٧ أكتوبر وأتقن العزف على آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغني وسجل ٤ أغاني بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين واشتهر عام ١٩٥٧ عندما قدم أول ألحانه للمطرب عبدالحليم حافظ (تخونوه).

تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، منهم: أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة.