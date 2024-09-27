مدحت العدل يدعو للبنان..ويعلق:"ستعود إليكم أيام الهدوء والاستقرار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص السيناريست الكبير مدحت العدل، على الدعاء للبنان وشعبها تزامنا مع الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الحرب الجارية بين حزب الله وإسرائيل.

ونشر العدل، فيديو عن لبنان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لبنان، يا درة بلاد الشام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليك وعلى شعبك بالسلام والأمان، وبإذن الله ستعود إليكم أيام الهدوء والاستقرار. ربي احفظ لبنان وأهلها، واجعلهم دائماً في رعايتك وحفظك.

على جانب آخر، كان مدحت العدل، قال في تصريحات سابقة ببرنامج "ET بالعربي": "بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبيرة شريهان مسلسل درامي، والمسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برضو ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

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