"أنا فخورة".. شريهان تشيد بأداء السوبرانو فاطمة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة الكبيرة شريهان، بأداء مغنية الأوبرا المصرية العالمية السوبرانو فاطمة سعيد بعد حفلها الذي أحيته مساء أمس الخميس، بقصر عابدين تحت قيادة المايسترو نادر عباسي.

ونشرت شريهان، فيديو لفاطمة من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هكذا يكون أو لا يكون.. إبداع .. فن مشرف .. أنا فخورة".

وغنت فاطمة سعيد بالحفل أغاني للراحلة داليدا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المختلفة التي نالت إعجاب حضور الحفل.

يُذكر أن، فاطمة سعيد قد حصلت على عدد من الجوائز العالمية منها جائزة "أوبوس كلاسيك"، والتي تُعد إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021.

كما مثلت فاطمة سعيد مصر، في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة، كما حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر.

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