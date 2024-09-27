نبيل الحلفاوي يرد على رسالة أهلاوية بشأن قمة السوبر الإفريقي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على رسالة فتاة أهلاوية بشأن قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "ليه؟ ريلاكس.. تنتظرنا متعة ماتش للأهلي النهاردة.. لا بأس بالتوتر أثناء المباراة (جزء من متعة المشاهدة)".

وأضاف: "وبعد المباراة نبارك للفائز (بشرط ال Fair play) نبارك واحنا مبسوطين أو زعلانين، وربنا ما يجيب زعل".

وجاءت رسالة الفتاة الأهلاوية التي رد عليها الحلفاوي،كالتالي "حالتي الآن ..قولون عصبي وصداع .. يا ترى ده حال باقي الأهلاوية؟".

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في تمام التاسعة على ملعب المملكة آرينا في السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو (طاهر محمد طاهر) - وسام أبو علي.

ويلعب الأهلي السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، بينما حصل الزمالك على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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