ختام مهرجان سماع الدولي وملتقى الأديان.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق حفل ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر، برئاسة الفنان إنتصار عبد الفتاح.

واختتمت فعالياته وملتقى الأديان فى دورته العاشرة مساء امس، الخميس، على مسرح السور الشمالي، برعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقطاعات الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار، متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وكرمت د. رانيا عبد اللطيف رئيس العلاقات الثقافية الدولية، د. اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التعاون الدولي الأسبق والفنان انتصار عبد الفتاح بعض الشخصيات باهدائهم درع المهرجان وشهادات التقدير التى تسلمها سفراء الدول المكرمة، وهم : "الفنانة فيوليتا بارا "تشيلي"،والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي"ايطاليا" ، والشاعر اسعيذ جرابي "الجزائر"، م. الاستشاري محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" مصر"، والشاعر والمفكر الكبير حسام نصار وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية سابقا "مصر "، بالاضافة إالى تكريم خاص للفنان أسامة جميل، قدم الحفل النجم يوسف اسماعيل وفيروز عبد الفتاح.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، اتوجه بالشكر والتقديرلكل من ساندنا وداعمنا في نجاح المهرجان على مدار الدورات السابقة ، ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان، ود. احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وكذلك الجمهور الحبيب، والعلاقات الثقافية الدولية وصندوق التنمية الثقافية، مؤكدا بأننا منظومة متكاملة في نشر رسالة سلام الى العالم.

بدأ حفل الختام بعزف السلام الجمهوري، ثم بدأ الفنان انتصار عبد الفتاح في تقديم الاحتفالية من خلال الفرق المشاركة، حيث قدمت كل فرقة ثقافة دولتها في فن السماع وهم الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان وجيبوتي وأندونسيا ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في "مصر"، وأختتم الحفل برفع كشافات الموبايلات ورفع الفنان انتصار عبد الفتاح والمكرمين علم مصر، كما رفعت جميع الفرق المشاركة أعلام دولهم.