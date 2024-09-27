الأمير أباظة لـ الخليج 365: التنشيط الثقافي والفني والسياحي هدف مهرجان الإسكندرية السينمائي.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، أن هدف المهرجان التبادل الثقافي و الفني بجانب تنشيط السياحة، مضيفًا أنه من المهم التنشيط الثقافي داخل الإسكندرية و تبادل الثقافات والأفلام مع دول مختلفة حيث يشارك 26 دولة بالمهرجان هذا العام في دورته الـ 40.



وأضاف أباظة، أن المهرجان هذا العام مميز جدًا لأن هذه دورته الـ 40، ولا يوجد مهرجانات بمصر تخطت ال 40 دورة سوى مهرجان الإسكندرية السينمائي، و مهرجان القاهرة السينمائي، متابعًا أن المهرجان هذا العام لم يقتصر على دول البحر المتوسط فقط بل مشاركة دول من خارج البحر المتوسط مثل أمريكا، وبولندا، والبرتغال، وكينيا، والسعودية، وعمان، وبلجيكا.

وتابع أن المهرجان مميز حيث تحمل هذه الدورة أسم الفنانة الكبيرة نيللي، ومشاركة 200 فيلم، و تكريم فنانين كبار مثل لطفي لبيب و منة شلبي و المخرج السوري أيمن زيدان و الناقد العراقي مهدي عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، ومن الممثلين الأجانب الذي سيتم تكريمهم الممثلة الفرنسية آن باريلود، والإيطالية فرانشيسكا ريتونديني والإيطالية إيزابيل إدرياني.

وتحدث رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن مسابقة الإطفال داخل المهرجان، موضحًا أن دور الأطفال مهم جدًا لأنهم جزء من ثقافتنا و هم رجال و بنات المستقبل والجيل القادم.

وأكد أن الأفلام المعروضة هادفة و مهمة في التوعية و الثقة بالنفس، مشيرًا أنه هناك إتفاق مع المدارس على عرض الأفلام، و أيضًا هناك رحلات من المدارس لمشاهدة تلك الأفلام.

و بسؤاله حول تفاصيل اختيار صورة الفنانة هند رستم بوستر المهرجان، أجاب أنه كان هناك معرض "سينما مصر" للفنان رضا خليل، و كان هناك العديد من لوحات الأفلام و أعجبت بالصورة و تم وضعها على بوستر المهرجان.

و أشار أن فيلم الافتتاح هو فيلم سوري يسمى "يومين" وهو فيلم يحمل حالة إنسانية، متابعاً أنه سيتم عرض الأفلام بسنيما أمير و مترو و جرين بلازا و رنيسانس و مركز الحرية و الإبداع.

و يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي أحد أبرز المهرجان السينمائية، ويقام المهرجان في الفترة من 1 ل 5 أكتوبر، و يقام حفل الافتتاح يوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في الثامنة مساءً.



لمشاهدة الفيديو اضغط ..