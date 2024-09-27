مصري يطرح أغنية "صباح الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق المطرب الهولندي من أصول مصرية مصري أغنيته الجديدة بعنوان "صباح الخير" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الأخرى.

أغنية صباح الخير من كلمات مصري، وألحان رافيل السعودي، وتأتي بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا، إذ حققت أغنيته "الحب صعب" 7 ملايين استماع حتى الآن، بينما تجاوزت أغنيته "أنتي معايا" حاجز 1.5 مليون استماع.

وتحدث "مصري" عن أغنيته الجديدة في بيان صحفي قائلاً: "الأغنية تقدم صورة دافئة عن الاستيقاظ بجوار الشخص المميز في حياتك، وقد حاولت المزج بين أسلوب البوب الحديث والروح المصرية".

وأضاف: "أريد أن تجعل الأغنية كل من يستمع إليها يبتسم، وتضيف له لمسة من الحيوية إلى يومه، ليشعر بالطاقة وهو يقول بصوت عالٍ صباح الخير، هذا هو الجو الذي أريد خلقه."

مصري نشأ في هولندا، وعاش لمدة عامين في الإسكندرية، مسقط رأسه في مصر، وانغمس في الثقافة المصرية، ويشعر بالفخر ببلده، التي يعتبرها "مصدر الحياة" ويصفها بأنها "أم الدنيا".