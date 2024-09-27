مؤلفو "البحث عن علا 2" لـ"الخليج 365": شخصية البطلة تتغير وتواجه الكثير من التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة "نتفليكس" حلقات الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا للنجمة هند صبري والنجم ظافر العابدين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، وقت عرضه قبل عامين تقريبا.

المسلسل قام بتأليفه ورشة أشرف عليها هند صبري، وضمت عددا من الكتاب تحدثوا إلى "الخليج 365" عن تفاصيل العمل، بالتزامن مع طرحه للجمهور على نتفليكس بداية من 26 سبتمبر الجاري، وهم: غادة عبدالعال، هنا محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة.

وقالت غادة عبدالعال "نجاح الموسم الأول وضعنا أمام تحدي عند تقديم الموسم الثاني، وهو ما جعلنا نمنح مساحة أكبر للشخصيات الموجودة حول علا، ويكون لكل واحد فيهم رحلة، حتى يجد الجمهور نسخة منه على الشاشة".

وأكد سيف عمر أن شخصية البطلة نضجت عن الموسم الأول "ستواجه علا الكثير من التحديات المتعلقة بالعمل الخاص بها، وبحياتها العاطفية وأسرتها، وسنشاهد كيف ستتعامل مع هذه الأمور"، مضيفا "علا أم وأخت وبنت وقصصها سيتفاعل معها الكثير من المشاهدين".

وعادت غادة لتؤكد أن عودة ظهور شقيق علا في الموسم الثاني بعد غيابه عن الأول، كان الهدف منه إضافة ثقل ومنحهم فرصة لإعطاء مساحة أكبر للعائلة ولفتح مجال للحديث عن التواصل بين الأجيال وطرق التربية المختلفة، موضحة "شفنا إن ده هيكون لطيف يتعرض على الشاشة".

وعن الشخصية التي يقدمها النجم ظافر العابدين، قالت غادة "بالنسبة لظافر، علا تبحث في الموسم الثاني عن استقرار وعلاقة واحدة، وبنشوف إزاي هتتصرف في مراحل العلاقة، لإنها بتدور على حاجات ثابتة في حياتها، عكس الموسم الأول اللي كان فيه شوية عدم استقرار".

وكشفت غادة عن تغير شخصية علا، وأنها لم تعد نفس المرأة التي عرفها الجمهور قبل أكثر من 10 أعوام، عندما شاهدوها لأول في مسلسل "عايزة أتجوز"، متابعة "بشوف نفسي في جزء من علا، هي لا تمثلني بشكل كامل، ولكن تمثل ستات كتير بشوفهم، وتعبر عن التحديات اللي الستات بتعيشها في مصر، زي: تحدي الارتباط، تحدي الشغل الجديد، تحدي إنك تبني حياتك، بناء أسرة وبعدين تلاقي نفسك في الهوا وعايزة تبدأي من أول وجديد، كل التحديات السابقة جمعناهم في علا عشان تكون ممثلة لجزء كبير من المشاهدات".

وقال الكاتب هشام حمزة "كل شوية الشخصيات بتتطور من جزء لجزء وكل ما هي بتكبر بتتغير وبتدخل في علاقات جديدة".

"البحث عن علا 2" تأليف غادة عبدالعال، وهنا محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، وتولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني.