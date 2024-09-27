وفاة بطلة سلسلة أفلام "Harry Potter" عن عمر يناهز 89 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة البريطانية العالمية ماجي سميث عن عمر يناهز 89 عامًا وذلك صباح اليوم الجمعة بأحد المستشفيات في لندن بعد صراع مع المرض وفقًا لموقع "BBC".

وكشف عن خبر الوفاة أسرتها في بيان رسمي تضمن الآتي: "ببالغ الحزن نعلن عن وفاة السيدة ماجي سميث، رحلت عن عالمنا في هدوء اليوم الجمعة 27 سبتمبر في المستشفى وكان برفقتها عائلتها وأصدقائها، وتركت ورائها ولدان و5 أحفاد الذين دمرهم فقدان أمهم وجدتهم الغير عادية، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر الموظفين في مستشفى تشيلسي و ويستمنستر على رعايتهم ولطفهم المتواصل خلال الأيام الأخيرة، ونشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

تعد الراحلة ماجي سميث هي من أشهر النجمات البريطانيات في هوليوود فترتي السبعينيات والثمانينيات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية الهامة وتعاونت خلالها مع عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما، اشتهرت بتنوعها في تقديم الأدوار ما بين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي ونجحت خلالها في ترك بصمة لدى الجمهور العاشق للسينما حول العالم، وكان من أشهر أعمالها السينمائية سلسلة أفلام الفانتازيا الشهيرة "Harry Potter" عام 2001 وجسدت البروفيسور ماكجونجال التي تشرف على الطلاب في مدرسة هوجورتس للسحر.

فازت ماجي سميث بأكثر من 50 جائزة عالمية ورشحت لما يقرب من 108 جائزة أخرى، كان أبرزها فوزها بجائزتي أوسكار الأولى كـ "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "The Prime of Miss Jean Brodie" عام 1970، وللمرة الثانية كـ "أفضل ممثلة في دور مساعد" عن فيلم الدراما "California Suite" عام 1979، وفازت بـ 4 جوائز بافتا البريطانية إلى جانب تكريمها بجائزة بافتا لإنجاز العمر عام 1993.

يذكر أن آخر مشاركات ماجي سميث كانت بفيلم الكوميديا والدراما "The Miracle Club" عام 2023، وتشارك بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "A German Life" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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