محمد علي رزق:"يارب ياعالي انصر الأهلي الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تمنى الفنان محمد علي رزق فوز النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مساء اليوم الجمعة بنادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي الذي يقام على استاد المملكة أرينا في الرياض.

نشر محمد علي رزق أمنيته بفوز النادي الأهلي بالمباراة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "يا رب يا عالي، أنصر الأهلي الغالي".

ومن المعروف عن الفنان محمد علي رزق انتمائه لجماهير القلعة الحمراء، ودائمًا ما يقوم بالتعليق على مباريات الفريق سواء المحلية أو القارية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الظهور الأخير للفنان محمد علي رزق بمسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن محمد علي رزق يشارك بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "في عز الضهر" وهو أول بطولة سينمائية في مصر للنجم الكندي العالمي مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "أسود باهت" ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد مهران، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا، إخراج ممدوح زكي.

اقرأ أيضا:

لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ.. حضور 15 طفلًا من جمعية الأورمان مباراة السوبر الأفريقي

إدوارد يعلق على أزمة عدم عمل الفنانين: "ده رزق ربنا"