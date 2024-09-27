ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصري إنجي المقدم الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها الملفتة عبر حسابها الخاص.

وقد إنجي من على حوض السباحة، مختارة شورت طويل وواسع باللون الفوشيا الفاتح، إضافة إلى توب من دون أكمام من اللون نفسه، وبفراشة كبيرة من الأمام.

وقد نسقت أنجي مع إطلالتها مجموعة أكسسوارات مميزة باللون السيلفر، وتركت شعرها منسدل على كتفها، مع ماكياج بسيط يليق بالإطلالة.

وتشارك إنجي المقدم بمسلسل "وتر حساس" وهو من بطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد غزي، هاجر عفيفي، تقي حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر أنجي المقدم تطل من حوض السباحة.. وتختار هذه الإطلالة الملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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