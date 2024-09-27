هالة خليل رئيس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي الكبير الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي، رئيس مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو في عامها الحادي عشر ، عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة في دورته هذا العام.

ويرأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة هالة خليل، وعضوية كاتب السيناريو الكبير أيمن سلامة وكاتب السيناريو الكبير محمد الغيطي، وبدأت لجنة التحكيم في فحص الأعمال المقدمة في المسابقة الرسمية بعد أن تلقت السيناريوهات المشاركة في المسابقة.

مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو



يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات الإسكندرية السينمائي ويتم منح أفضل 3 سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي تعقد دورته ال٤٠ مطلع أكتوبر المقبل.

ممدوح الليثي

يشار إلى أن ممدوح الليثي، كان من مؤسسى مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.