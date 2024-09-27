انطلاق فعاليات مهرجان العروض القصيرة في المعهد العالي للفنون الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن المعهد العالى للفنون الشعبيه عن انطلاق فعاليات مهرجان العروض القصيرة - الدورة الأولى (دورة الفنانة سناء جميل)

سيُقام حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة 5 مساءً على مسرح مدرسة الفنون اخراج محمد شاكر ، يليه عرض مسرحي بعنوان "لوحة بلا هوية" من إخراج ياسين الغمري الساعة 6:30 مساءً.

المهرجان تحت رعاية أ.د. غادة جبارة - رئيس أكاديمية الفنون، وأ.د. سمر سعيد - عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وإشراف أ.م.د. ولاء محمد - رائد اللجنة الفنية، مع إدارة عمرو محروس.

يدعوا المعهد العالى للفنون الشعبيه جميع الفنانين و المهتمين لحضور هذه الفعاليات المميزة والمشاركة فيها .