كارمن بصيبص تعلن حملها بعد 8 سنوات من الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حملها الأول بعد 8 سنوات على زواجها.

ونشرت بصيبص صورتها واضعة يدها على بطنها، مرفقةً برسالةً مؤثرة: “إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بآلامكن بعمق أكبر”.

وتوّجهت إلى جنينها بقولها: “إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته”.

ودخلت بصيبص (29 عاماً) القفص الذهبي في صيف عام 2016، بعد علاقة حب قوية استمرت لمدة ثلاث سنوات مع زوجها الذي لم تكشف هويته، لكنها ذكرت في تصريحات إعلامية أنه لبناني لا يعمل في الوسط الفني.

وشاركت كارمن في الموسم الماضي في بطولة مسلسل “نظرة حب” إلى جانب النجم السوري باسل خياط، والفنانين ميشال حوراني ورندة كعدي وجفرا يونس وبيار داغر، من تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي.