تسريب صور للأمير هاري داخل محل وشوم في نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت لقطات مسرّبة، توّجه الأمير هاري إلى محل وشم مقصود من المشاهير في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، ومكوثه داخله لأكثر من ساعة.

وأظهرت الصور التي حصل عليها موقع Page Six حصريًا دوق ساسكس (40 عامًا)، وهو يصل بسيارة رياضية سوداء إلى East Side Ink في الجانب الشرقي السفلي من مانهاتن.

وهذا المحل ليس غريبًا على المشاهير، حيث حصل أبطال سلسة “المنتقمون” Avengers السينمائية – على غرار كريس هيمسورث وروبرت داوني جونيور وسكارليت جوهانسون وكريس إيفانز وجيريمي رينر، على وشم متطابق هناك من فنان الوشم جوشوا لورد.

وكان هاري محاطًا بأعضاء فريق الأمن الخاص به، والذين كانوا يرتدون سراويل خضراء داكنة وقمصان بولو رمادية.

ومع ذلك، كان أحد الأفراد يرتدي بدلة، وقد قيل إنه يعمل في إدارة شرطة نيويورك وقد تم تكليفه بأن يكون جزءًا من أمن الأمير في رحلته إلى نيويورك.

وكدليل إضافي على وجود الشرطة، يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه Page Six أنه بصرف النظر عن سيارة هاري السوداء، كانت هناك سيارتان تابعتان لشرطة نيويورك ترافقانه من الأمام والخلف، علماً أنه منذ أن خاض الأمير البريطاني وزوجته ميغان ماركل مطاردة سيارة “كارثية” تقريبًا مع الباباراتزي في مدينة نيويورك في أيار (مايو) 2023، تم تزويد هاري بأفراد أمن إضافيين أثناء وجوده في نيويورك.

وأكد مصدر للموقع الذي يُعنى بأخبار المشاهير، أن هاري بقي في المكان من حوالي الساعة 1 ظهرًا حتى ما يزيد قليلاً عن الساعة 2 ظهرًا.

ومع ذلك، كشف أن هاري لم يحصل على وشم فعليًا، بل كان هناك فقط من أجل خطوة ترويجية يصوّرها لمشروع قادم.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المخالف لبروتوكول العائلة المالكة البريطانية أن يحصل أفرادها على وشم، على سبيل المثال، الأميرة يوجيني، وهي ابنة عم هاري الأولى، لديها وشم دائري صغير خلف أذنها اليسرى.