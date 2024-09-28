“مش بحب أروح الساحل”.. أحمد فهمي يحدث جدلاً بتصريحاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً في بودكاست “فايق ورايق” الذي يقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق، كشف الفنان أحمد فهمي عن السبب الذي يجعله لا يحب السفر إلى الساحل الشمالي، مشيرًا في تصريح مثير إلى أنه يبحث عن الناس الحقيقيين.

قال فهمي: “مش بحب أروح الساحل الشمالي خالص أنا بحب الحاجات الحقيقية والناس الحقيقية ومش بقول كل الناس في الساحل مش حقيقية، بس في الآخر أنا رايح مصيف مش خروجة أنا ليه أروح أقعد على البحر ألاقي ساعات روليكس ومين داخل بعربية فراري لحد البحر”.

يُذكر أن أحمد فهمي يستعد لانطلاق تصوير فيلمه الجديد، “أحمد وأحمد”، والذي يشارك في بطولته بجوار الفنان أحمد السقا، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

كان آخر أعمال أحمد فهمي فيلم “عصابة الماكس” الذي عرض في وقت سابق بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول “الماكس” الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة لبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.