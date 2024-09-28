فنان شهير يكشف سراً عن عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها “أسرار النجوم” المذاع على إذاعة إف إم، كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن أكثر المطربين الذين يبذل مجهودًا كبيرًا في التعاون معهم أثناء تسجيل أي أغنية.

قال قمر إنه تعاون مع معظم المطربين سواء داخل مصر أو خارجها، لكن هناك مطربين متعبين في شغلهم لكونهم يبحثون دائمًا عن الأفضل، وعلى رأس هؤلاء المطربين عمرو دياب والفنانة دنيا سمير غانم.

وأضاف أن عمرو دياب أثناء تسجيل أغنية “الليلة دي” قام بتغيير كلمات الأغنية أكثر من مرة وكان هناك كوبليه طلب حذفه وبعد مناقشات عديدة اقتنع بالكلام الذي تمت كتابته في البداية وتم طرحها ونجحت نجاحًا كبيرًا.

وعن أصعب الأعمال التي قدمها في السينما خلال مشواره في تاريخه الفني، قال بهجت قمر إنه يعتبر تجربة فيلم “أهل الكهف” هي من أصعب التجارب التي قدمها في السينما، مشيرًا إلى أنه يعتبرها من أعظم تجاربه على الإطلاق.

أضاف أن فيلم “أهل الكهف” من الأفلام الصعبة جدًا في الكتابة لكونه يحتاج بحثًا وقراءة كثيرًا حتى تتم كتابة الفيلم بشكل صحيح.

واعترف أيمن بهجت قمر بانفصاله عن زوجته وأم أولاده بعد قصة حب كبيرة بينهما دامت لسنوات، بعد تداول هذه الشائعة منذ العام الماضي، قال: “أقول لأم أولادي، وإحنا منفصلين الآن، أنها ستظل فوق رأسي طوال عمرها ومهما كان فيه زعل أو حدث انفصال لكن عمري في حياتي ما أكون قاصد أضايقها أو أقصر في حاجة، وهي كما كانت زوجتي أضعها الآن في مكانة الأخت، وآسف لو فيه حاجة في يوم من الأيام عملتها دون أن أقصد وأغضبتها، ولازم أُقدر ما عملته في رحلتي وأقول لها آسف لو ضايقتك في أي حاجة”.