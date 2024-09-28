كيم كارداشيان غاضبة من بيونسيه وتريد منها الإعتذار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت بيونسيه أخيراً بعض الكلمات المختارة للأمهات من المشاهير، ويعتقد البعض أن المغنية الحائزة على جائزة “غرامي” كانت تنتقد كيم كارداشيان، وهو أمر غير مفاجئ، إذ أن الاثنتين على علاقة سيئة للغاية وفق تقارير إعلامية.

وكشف أحد المطلعين أن مؤسسة SKIMS، البالغة من العمر 43 عامًا، “كانت بالفعل غاضبة من بيونسيه ومعاملتها السيئة”، لكن مقابلة الملكة بيونسيه الأخيرة مع مجلة GQ جعلت كيم “تفقد أعصابها”.

في المقابلة التي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، ناقشت المغنية البالغة من العمر 43 عامًا كيف تحافظ على خصوصية حياتها الشخصية، موضحةً: “أحد الأشياء التي عملت بجدية شديدة عليها هو التأكد من أن أطفالي يمكنهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية والخصوصية، وضمان عدم تحول حياتي الشخصية إلى علامة تجارية. من السهل جدًا على المشاهير تحويل حياتنا إلى فن أداء. لقد بذلت جهدًا كبيرًا للبقاء وفية لحدودي وحماية نفسي وعائلتي. لا يوجد مبلغ من المال يستحق سلامي”.

وبما أن نجمة عائلة كارداشيان ، وهي أم لأربعة أبناء هم نورث (11 عامًا) وساينت (8 أعوام) وشيكاغو (6 أعوام) وسالم 5 أعوام)، من زوجها السابق كاني ويست، وأسست شركات على غرار SKKN وSKIMS ووضعت حياتها الشخصية على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن تعليقات بيونسيه كانت مؤلمة.

وتابع المصدر: “حتى لو لم تستخدم Beyoncé اسمها، فإن تعليقاتها المشبوهة كانت موجهة بوضوح إلى كيم، وهو ما أثار غضب كيم بشكل خطير، خاصة لأنه يعني أنها أم سيئة”.

وأضاف: “ما يزيد الطين بلة بالنسبة لكيم هو أنها كانت لفترة طويلة “يائسة لإقناع بيونسيه وإثبات أنها تستحق أن تكون صديقتها، لكنها رفضتها مرات عديدة، واستسلمت ومضيت قدمًا وتقول الآن إنها ليست بحاجة إليها”.

وأكّد أن كيم “منزعجة من نفسها لأنها كانت منبهرة ببيونسيه لفترة طويلة”.

ونقل عن كيم قولها: “لقد انتهيت من تقبيل بيونسيه سأذهب إليها وأطلب منها الاعتذار في المرة القادمة التي أكون فيها معها في نفس الغرفة”.

وبدا أن بيونسيه وكيم صديقتان لسنوات، لكن علاقتهما أصبحت متوترة بعد أن انتقد كانييه البالغ من العمر 47 عامًا، بيونسيه وزوجها البالغ من العمر 54 عامًا خلال حفلته الموسيقية في ساكرامنتو عام 2016.

وقال: “جاي زي، اتصل بي يا أخي. من فضلك اتصل بي. تحدث معي كرجل”.