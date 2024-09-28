عمرو الليثي: جائزة ممدوح الليثي لدعم مسابقات الإبداع في كتابة السيناريو واكتشاف المبدعين الجدد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، تشكيل مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي ، والذي يتكون من المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنيه، المخرج الكبير مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب و نقيب السينمائيين ، الفنان الكبير د.أشرف زكي نقيب الممثلين ، والناقد الكبير الأمير اباظه رئيس جمعيه كتاب ونقاد السينما ، والمخرج الكبير هاني لاشين ، و المخرج الكبير معتز التوني والسيناريست شريف الليثي

واكد عمرو الليثي، ان مجلس الأمناء سيقوم بدعم مسابقات الإبداع في مجال كتابة السيناريو واكتشاف المبدعين الجدد في هذا المجال وتحويل الأعمال الفائزة إلي أفلام سينمائية وأعمال درامية بالشراكة مع شركات انتاج عربية ومنصات دوليه.

ممدوح الليثي

المعروف ان ممدوح الليثي، بخلاف انه من اهم منتجين مصر إلا انه ايضا من كبار كتاب السيناريو في مصر وحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في كتابه السيناريو عام ١٩٩٢، وانه برع في تحويل روايات الكاتبين نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس إلي أعمال سينمائية قام بكتابة السيناريو والحوار لها : "أمثال الكرنك - أميرة حبي أنا - السكريه - المذنبون- ميرامار -ثرثره فوق النيل - أنا لا اكذب ولكني أتجمل- استقاله عالمة ذره- لا شيء يهم- امرأه سيئة السمعة -مسرحيه إمبراطوريه ميم وكان آخر أعماله التلفزيونيه شقه الحريه - السندريلا- صديق العمر - و آخر عمل كتبه و لم ينتج بعد فيلم الرئيس و المشير.