الاثنين.. القومي للسينما يعرض فيلم الطير المسافر" بليغ عاشق النغم" بنقابة الصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر عرضا لفيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم" للمخرج حسين بكر، فكرة وسيناريو فايزة هنداوي ،ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب الساعة ٧ مساء يوم الاثنين الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين .

وياتي هذا العرض في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين والمركز القومي للسينما على هامش الندوات والعروض الثقافية التي ينظمها معرض كتاب نقابة الصحفيين.

وفيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم"، من إخراج حسين بكر وفكرة و سيناريو فايزة هنداوى، مونتاج كلاً من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى. أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.



وتناول الفيلم مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، التى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.

وتناول الفيلم الذى شارك به كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضى، وهم من أهم المواهب الفنية التى نجح الموسيقار الراحل فى اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة.

ورصد الفيلم نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التى تركت أرث كبير من الأغانى المصرية، التى لازالت باقية حتى الآن.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية ماجدة موريس لمناقشة الفيلم مع الجمهور ، ويشرف علي فعاليات العرض الناقد السينمائي احمد النبوي.