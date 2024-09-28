عمرو سلامة يوجه الشكر لـ هشام جمال لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه المخرج عمرو سلامة، الشكر للفنان والمنتج هشام جمال بعد مشاركته ببرنامج"كاستينج".

ونشر عمرو، صورا تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لازم أشكر المخرج والممثل والمنتج والمغني صاحب المليون موهبة هشام جمال والأستاذة العلامة إيمان يونس على تشريفنا في تجربة كاستينج وعلى الحلقة اللي كانت لذيذة ومختلفة وعلمتني كتير أوي".

وكان سلامة، كتب في تدوينة سابقة عن البرنامج، عبر حسابه على إنستجرام: "(كاستنج) مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار انسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وتابع: "بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل".

وأضاف: "شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ما عرفناش نضمها، في ناس كثير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير، ونأمل أن البرنامج يكون له مواسم أخرى والسنة الجاية الناس تقدم ثاني ونكمل اكتشاف مواهب ثانية لإن مصر ولادة وغنية بمواهبها".

يذكر أن، برنامج "كاستنج" يعرض على قناة Dmc، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساءً.