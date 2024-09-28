"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة أحمد رمزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الفنان أحمد رمزي
- درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا.
- ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد أن اكتشفته السينما.
- مارس الرياضة، وأدى دور الشاب الشقي خفيف الظل، ربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ.
- أول أفلامه كان "أيامنا الحلوة" عام 1955 مع صديقه العزيز عمر الشريف.
- ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك، ومن أهم أفلامه : "بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة".
- حاول أن يجرب حظه في السينما العالمية لكن التجربة لم تكتمل.
- اعتزل السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينات، وعاد إليها بفيلم "قط الصحراء" عام 1995.
- وفي عام 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه "الوردة الحمراء"، باﻹضافة إلى مسلسل "وجه القمر" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
- توفي في منزله في الساحل الشمالي عن عمر يناهز 82 عامًا إثر سكتة دماغية حادة.