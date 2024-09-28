إنجي المقدم تعلق على حصد الزمالك بطولة السوبر الإفريقي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة إنجي المقدم، على فوز الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة على الأراضي السعودية.

ونشرت المقدم، صورة لشيكابالا، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "ألف مبروك للزمالك على الأداء الرائع، وهارد لك للأهلي قدمتم مجهودًا يستحق الإحترام .. القادم أفضل".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.

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