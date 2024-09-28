إطلالة شبابية جريئة.. غادة عبدالرازق تلتقي جورجينا رودريجيز في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت النجمة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من عرض حضرته ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وظهرت غادة بإطلالة شبابية جريئة ومختلفة، وجمعتها صور بعدد من حضور الفعالية وبينهم الممثلة وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، وعلقت "قضيت وقتًا رائعًا الليلة الماضية تهانينا على هذا الحدث المذهل".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل صيد العقارب، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وشارك في البطولة رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد علي رزق، ميار الغيطي.

وعُرض لـ غادة في 2024 فيلم "تاني تاني" بطولة أحمد آدم وبيومي فؤاد، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل.