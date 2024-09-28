هادي الباجوري لـ"الخليج 365": الجمهور سيشاهد باريس بشكل مختلف في "البحث عن علا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج هادي الباجوري إن الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" دمه خفيف، لافتا أنه وجد تحديا جديدا دفعه للموافقة على تقديم الجزء الثاني من العمل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العمل كتركيبة يشبه الموسم الأول، وكنت أبحث عما يدفعني بشكل مختلف وأتحدى به نفسي لتقديم الجزء الثاني، ووجدت السفر ومساحة الواحد يُظهر بها عضلاته أكثر من الموسم الأول".

وعن اختيار النجم ظافر العابدين للمشاركة في بطولة المسلسل أمام النجمة هند صبري، قال "أتمنى كل الممثلين يكونوا كده، فاهم المشروع نفسه وأهمية العمل ومين المخرج والمؤلفين والأبطال، وإنه يكون جزء من عمل ناجح، يمكن مش كل الممثلين بيفكروا كده، لكن ظافر واثق من نفسه ومن شغله، وهند كلمته ووافق وأعتقد إنه ذكي جدا".

وتحدث هادي عن اختيارهم للعاصمة الفرنسية "باريس" لتصوير عدد من المشاهد: "اخترنا باريس لأسباب كثيرة متعلقة بطبيعة عمل البطلة، فكان اختيار أساسي، والجمهور سيراها بشكل مختلف، لن يرى الصورة المعتادة عن فرنسا، واعتمدت على خبرة سابقة مررت بها أثناء زيارتي لها".

"البحث عن علا 2" تأليف غادة عبدالعال، وهنا محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، وتولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني.