قبل عرضه في أمريكا.. عرض فيلم "Joker: Folie a Deux" في مصر الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما أي ماكس مصر عن بدء عرض فيلم الدراما المرتقب "Joker a Deux" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل قبل عرضه في دور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

نشرت الصفحة الرسمية لـ "أيماكس" على "إنستجرام" بوستر الفيلم استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات، كما كشفت عن فتح باب الحجز.

يواصل فريق عمل فيلم "Joker: Folie a Deux" الترويج للفيلم بعدد من الدول الأوروبية، وكان آخرها العرض الخاص للفيلم في لندن بحضور مخرج الفيلم تود فيليبس وأبطاله النجم الأمريكي خواكين فينيكس والمغنية العالمية ليدي جاجا.

وواجه فيلم "Joker: Folie a Deux" انتقادات سلبية عقب عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام، وعلى الرغم من وقوف الحضور عقب عرض الفيلم ما يقرب من 11 دقيقة احتفاءًا بنجومه، إلا أن وصفه العديد من النقاد كونه لم يضف أي جديد لجزئه الأول الذي عرض تجاريًا عام 2019 وحقق نجاحًا منقطع النظير سواء جماهيريًا ونقديًا بإيرادات عالمية تخطت حاجز المليار دولار، كما فاز الفيلم بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي" للنجم العالمي خواكين فينيكس، وجائزة "أفضل موسيقى تصويرية".

وواجه الفيلم هجومًا من قبل النقاد المتابعين لفعاليات المهرجان وكشف أحدهم أن الفيلم يتضمن ما يقرب من 40 دقيقة من الأغاني والاستعراضات الموسيقية وأن مخرج الفيلم تود فيليبس لم يستغل نجاح الجزء الأول بالقدر الكافي وسط العديد من التساؤلات وأن الإجابة النهائية ستكون للجمهور عندما يتم عرض الفيلم بالسينمات.

فيلم "Joker: Folie a Deux" يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

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