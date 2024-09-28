هند صبري لـ"الخليج 365": ظافر العابدين شاهد "البحث عن علا 1" ورحب بالدخول لعالمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة نتفليكس في 26 سبتمبر حلقات الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، بطولة النجمين هند صبري وظافر العابدين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول وقت عرضه قبل عامين تقريبا.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" أكدت هند أنها تحدثت إلى ظافر ليشارك في بطولة المسلسل باعتبارها منتجة للعمل لا ممثلة، مضيفة "تجمعني صداقة بـ ظافر عمرها 12 عاما، وليس لديه هاجس البطل الأوحد، ويُشكر أنه كنجم وله اسم في السوق يأتي للمشاركة في عمل اسمه (البحث عن علا)".

وتابعت "أثناء كتابة شخصية كريم عابد لم نر فنانا مناسبا غير ظافر، لأن الدور يحتاج لفنان يتمتع بوسامة، وعنده قبول وكاريزما ويتحدث الفرنسية".

هند أشارت إلى أن ظافر كان من المعجبين بالجزء الأول، وشاهده بصحبة زوجته وابنته، وعندما قابلتهم في لندن حيث يعيشون، حكت لها ابنته وهي في عمر ابنتيها عن مسلسل (البحث عن علا): "ظافر كان مرحب لأنه يحب العالم الخاص بـ علا".

"البحث عن علا 2" تأليف غادة عبدالعال، وهنا محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم، من بينهم: هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، وتولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro، إنتاج الموسم الثاني.