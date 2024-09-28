بالصور- حمدي الوزير في أحدث ظهور من عزاء شقيق مجدي أحمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان حمدي الوزير على تقديم واجب العزاء في شقيق المخرج مجدي أحمد علي الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية في أحدث ظهور له.

كما حرص على الوجود الفنان أحمد صفوت ومن المتوقع أن يحضر المزيد من نجوم الفن والإعلام على العزاء خلال الدقائق القليلة المقبلة.

ظهر المخرج مجدي أحمد علي وهو يستقبل الوافدين على العزاء وسط حالة من الحزن متأثرًا بفراق شقيقه.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن رحيل شقيقه يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب مجدي: "علي أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة يا قلب أخوك".

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