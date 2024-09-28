فيديو.. تركي آل الشيخ يستعد لإقامة بطولة "6 Kings Slam" العالمية للتنس في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لإقامة الحدث الرياضي المرتقب "6 kings Slam" الخاص برياضة التنس المقرر أن تقام خلال 3 أيام هم 16-17-19 أكتوبر المقبل برعاية "موسم الرياض".

ونشر تركي مقطع فيديو ترويجي للبطولة عبر حسابه الرسمي على "X"، أوضح خلاله إعلان دعائي خاص بالبطولة المرتقبة وسط عدد من لاعبي رياضة التنس من مختلف أنحاء في منافسة شرسة على اللقب.

وعلق تركي على الفيديو: "نوفاك دجوكوفيتش، رافاييل نادال، كارلوس ألكاراز، جانيك سينر، دانييل ميدفيديف، هولجر رون، 6 ملوك وعرش واحد، من سيخرج منتصرًا في المعركة النهائية في موسم الرياض؟، مبنى ذا فينيو أيام 15-17-19 أكتوبر".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ عن بطولة التنس العالمية المقرر إقامتها في الرياض لأول مرة مطلع شهر فبراير الماضي، وعن انضمام نخبة من ألمع نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون.

وتصدر المستشار تركي آل الشيخ قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية مؤخرًا، كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكم والفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط والعالم، وضمت القائمة أشهر الأسماء البارز في عالم الملاكم من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

كما أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي ال الشيخ والتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبالأخص في القسم الخاص بالملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالمي والتي تحظى باهتمام عالمي، ووصفته المجلة الألمانية كونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للقتال هي الأشهر في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضَا.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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