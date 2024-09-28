شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق وصدقى صخر ومحمد العدل فى عزاء شقيق مجدى أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين المشاركة في عزاء شقيق المخرج مجدى أحمد علي منهم صدقي صخر والشاعر إبراهيم عبد الفتاح والمنتج محمد العدل والمخرج عمر عبد العزيز والفنان عزوز عادل وضياء عبد الخالق.

وكان قد وصل من قبل إلى مسجد الحامدية الشاذلية عدد من النجوم لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى المخرح مجدى أحمد علي في وفاة شقيقه، منهم الفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانون محسن منصور وأحمد مجدى وحمدى الوزير والكاتب أيمن سلامة والمنتج جابي خورى.



عزاء شقيق مجدى احمد علي



عزاء شقيق المخرج مجدى احمد علي

صدقي صخر في عزاء شقيق مجدى احمد علي

ولقد أعلن المخرج مجدي أحمد علي من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن وفاة شقيقه ونعاه بكلمات مؤثرة قال فيها: "علي.. أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي.. سبقني ومشي.. مع السلامة ياقلب أخوك".

هذا ويعد مجدي أحمد علي من أبرز مخرجي جيله، بمشوار مهم في التاريخ السينمائي، حيث أخرج مجموعة من الأفلام المعروفة من أهمها: "يا دنيا يا غرامي" و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل" و"مولانا" و"البطل" وصولا إلى أحدث أفلامه "2 طلعت حرب"، فضلا عن إخراجه مجموعة من المسلسلات التليفزيونية مثل: "فريسكا" و"مملكة الجبل".

وبدأ مجدي أحمد علي مسيرته الفنية بدراسة الإخراج في معهد السينما بعد إنهائه دراسة الصيدلة، ثم عمل مساعدا للإخراج في العديد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من كبار السينمائيين من أبناء جيله والأجيال الأسبق في أفلام مثل: "زوجة رجل مهم" و"رغبة متوحشة" و"ضحك ولعب وجد وحب" و"صائد الأحلام"، ثم إخراجه مجموعة معروفة من الأعمال السينمائية.