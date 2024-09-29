هيدي كرم جريئة وغادة عبد الرازق مع جورجينا في باريس .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شجرة كانت أمام البيت اللي سكنت فيه وأنا طفلة".

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت دارين بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان زفاف جديد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو أنا أقدر أتجوز من غير ما أقوللكم، انتوا عائلتي الكبيرة، التهاني والأماني والحب اللي شفته منكم الأيام اللي فاتت خلتني أحبكم أكتر واكتر ونفسي في فرحي إن شاء الله أعزمكم كلكم علشان تكمل فرحتي، ربنا يخليكم ليا".

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي، داخل أحد النوادي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الرياضة مش بس إنك تحافظ على صحتك لكن بتعلمك الإصرار، الصبر، وتحدي النفس ، كل خطوة صغيرة بتقربك من هدف أكبر استمر وحافظ على حماسك".

ميرنا نور الدين

خضعت الفنانة ميرنا نور الدين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت ميرنا بإطلالة كاجوال أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها مع عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

إنجي علاء

احتفلت السيناريست إنجي علاء بزفاف شقيقتها ناريمان في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب عدد من نجوم الفن، ونشرت إنجي صورة برفقة شقيقتها من حفل الزفاف ولاقت إعجاب متابعيها.

هاجر السراج

نشرت الفنانة الشابة هاجر السراج صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء وهم يستمتعون بوقتهم.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر استوري حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي مع إحدى صديقاتها.